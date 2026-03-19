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Cronaca | 19 marzo 2026, 14:36

Autoarticolato fuori strada sulla Bovesana: conducente ferito lievemente

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco di Cuneo, traffico gestito dalla Polizia Stradale

Il camion ribaltato sulla Bovesana

Il camion ribaltato sulla Bovesana

Intervento ancora in corso nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo, lungo la Bovesana, dove intorno alle 14 un autoarticolato è uscito autonomamente di strada mentre viaggiava in direzione Cuneo, finendo nella scarpata sottostante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo, di rientro da un precedente intervento per un incendio a Roccavione, insieme alla Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi del caso.

I pompieri hanno lavorato per consentire al conducente di uscire dal mezzo. L’uomo, rimasto leggermente ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

redazione

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