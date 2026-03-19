Autoarticolato fuori strada sulla Bovesana: conducente ferito lievemente

Intervento ancora in corso nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo, lungo la Bovesana, dove intorno alle 14 un autoarticolato è uscito autonomamente di strada mentre viaggiava in direzione Cuneo, finendo nella scarpata sottostante.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo, di rientro da un precedente intervento per un incendio a Roccavione, insieme alla Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi del caso.
I pompieri hanno lavorato per consentire al conducente di uscire dal mezzo. L’uomo, rimasto leggermente ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.