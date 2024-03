Cuneo, rinnovato il certificato di accreditamento per il laboratorio analisi ACDA

In questi giorni è arrivato il rinnovo del certificato di accreditamento del laboratorio Acda da parte di ACCREDIA (Ente Italiano di accreditamento) con il n° 1824. Un risultato che assicura che il laboratorio abbia tutti i requisiti richiesti per svolgere le attività di prova in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed ai requisiti dei metodi di prova applicati conferendo così ai rapporti di prova rilasciati un alto grado di affidabilità e di validità del dato analitico.



Essere conformi a detti requisiti significa possedere sia la competenza tecnica richiesta per effettuare le analisi sia un sistema di gestione dei processi, indispensabile per garantire la correttezza del dato analitico e la riferibilità delle misure. ACCREDIA valuta e accerta la competenza del laboratorio a fornire risultati tecnicamente validi, applicando i più rigorosi standard di verifica del comportamento del laboratorio e monitorandone continuativamente nel tempo le prestazioni.



Il laboratorio ACDA è impegnato in un percorso di crescita orientato sia all’incremento del numero di prove accreditate sia sulle matrici acqua destinata e da destinare al consumo umano oltreché sull’acqua di scarico e fanghi.



“Sono orgogliosa e soddisfatta per il rinnovo di questo importante riconoscimento che conferma lo status del Laboratorio analisi. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra instancabile e della passione che ogni membro del nostro laboratorio mette quotidianamente nel proprio lavoro” dichiara Miranda Viara, Responsabile del Laboratorio Analisi Acda spa.