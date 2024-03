La donna al centro del concerto di Marica Canavese a Guarene

Sabato 9 marzo, alle ore 21 nella “Sala Anfossi” del palazzo comunale di Guarene si terrà un concerto della cantante e musicista Marica Canavese, organizzato dalla biblioteca “G.Ferrero” dal titolo: “La voce è donna”

Marica Canavese interpreterà canzoni di grandi artiste e artisti internazionali, come Joni Mitchell, Tracy Chapman, Paul Simon e Sandy Denny, per un viaggio nelle emozioni con al centro la donna come simbolo di pace e armonia.

La poliedrica musicista, originaria di Niella Tanaro, ma trapiantata a Guarene da molti anni, ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte e successivamente scoperto la passione per il canto.

Ha fatto parte di diverse formazioni, avvicinandosi alla musica jazz e al funk rock.

Finalista al Festival della Canzone di Saint-Vincent nell’anno 2004, ha fondato successivamente il gruppo vocale “Trio l’è strano”, rinverdendo il repertorio del celebre Trio Lescano.

Nel 2010 ha fondato il “Quartetto Marameo” e dal 2010 al 2014 ha fatto parte, come cantante, del gruppo di Tango “MaMaGrè”.

È ideatrice e fondatrice nel 2010, insieme al chitarrista Marco Soria, del progetto “Amemanera”, che ha pubblicato due album, uno dei quali intitolato “Beica ‘n po’”, è stato candidato nella sezione album in dialetto alla Targa Tenco 2015.

MaricaCanavese vanta collaborazioni, tra gli altri, con il contrabbassista Greg Cohen, il batterista Elio Rivagli, il bassista Massimo Scoca, il batterista Maxx Furian, il bassista e produttore di Francesco De Gregori Guido Guglielminetti e il pianista Carlo Gaudiello.

Appuntamento dunque sabato 9 marzo alle ore 21 a Guarene per un concerto tutto al femminile. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.