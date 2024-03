La primaria di Ceva in visita alla Uvex Cagi

"Sono stati illustrati i tre pilastri su cui si fonda l'azienda: qualità, premiership e l'orgoglio di essere italiani. - spiegano dalla scuola - "I bambini si sono dimostrati molto interessati in ogni momento della visita, ponendo domande curiose e pertinenti".

"L'importanza di una visita di questo tipo - sottolineano le insegnanti - è sicuramente legata al concetto di pedagogia attiva, dove oltre a leggere le nozioni sui testi scolastici, risulta fondamentale immergere gli studenti in una realtà concreta e pragmatica. Partendo da un quesito posto in una lezione di geografia, dove gli alunni non conoscevano nello specifico cosa fosse una fabbrica, abbiamo colto l'occasione per entrare fisicamente in una delle realtà più belle e concrete che sono presenti sul nostro territorio. L'accoglienza ci ha davvero meravigliati.