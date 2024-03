Agricoltori Autonomi Italiani in Regione: “Vogliamo risposte concrete”

Ieri, martedì 5 marzo, una delegazione dell'associazione Agricoltori Autonomi Italiani ha incontrato il vicepresidente Fabio Carosso e l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa. In rappresentanza della Granda c'erano i due agricoltori monregalesi Marino Bruno e Damiano Revelli.

Un incontro lungo durato oltre tre ore, dalle 13 alle 16.30, in cui sono stati toccati diversi temi, tra cui la tutela del Made in Italy, il prezzo minimo garantito e le misure europee di contenimento dell'inquinamento.

“Carosso e Protopapa sono stati molto disponibili e appoggiano la costituzione di una associazione, ma noi vogliamo di più, pretendiamo risposte immediate”, ha commentato Marino Bruno.

“Sul prezzo minimo ad esempio chiediamo che ci sia un unico ente certificatore per ogni settore - continua Bruno -. Occorre prendere le distanze dalle misure europee che ci vedono come responsabili dell'inquinamento e soprattutto si dovrebbe attivare un'importante campagna di promozione e sostegno dei prodotti Made in Italy”.

“Se dalla Regione sono consapevoli che il sistema ha delle falle, noi chiediamo una mano per cambiarlo – conclude Bruno - . E' per questo che invitiamo il presidente Alberto Cirio alla nostra prossima manifestazione in Granda. Ci aspettiamo la sua presenza per darci risposte concrete”.

A dimostrazione che l'associazione regionale sta stringendo i rapporti con altre realtà analoghe nazionali, domani una delegazione cuneese degli Agricoltori Autonomi Italiani andrà alla manifestazione di Parma in difesa del Made in Italy. Dalle 9 alle 15 il presidio al Park Scambiatore Est e poi il corteo alle 10 in tangenziale.