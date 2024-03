Al via a Bra il "progetto 8-13" per conoscere il primo soccorso e affrontare temi come cyberbullismo e inclusione sociale

Parte a Bra domenica 10 marzo il Progetto 8-13 – Attività educative e ludico ricreative.

Si tratta di un progetto ideato e promosso dalla Croce Rossa Nazionale e avviato dal Comitato CRI di Bra, rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, in cui si tratteranno temi come bullismo, cyberbullismo, prevenzione dipendenze, inclusione sociale, primo soccorso e comportamenti in emergenza.

Gli incontri con i volontari e il personale CRI si svolgeranno a domeniche alterne, a partire da domenica 10 marzo, dalle 15 alle 18.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Comitato Croce Rossa di Bra, in via Caduti del Lavoro 1, giovedì 7 marzo dalle 16.30 alle 19.30 e sabato 9 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Per tutte le informazioni contattare i numeri 392 04 16 626 oppure 340 76 97 464.