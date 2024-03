Dronero ricorda Luigi Codolini

“Sarà una serata importante - ci dice vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo - l’occasione per ricordare un grande maestro, un uomo di sport che ha fatto tanto per Dronero e la Valle Maira.”

Era il 1963 quando, insieme a degli amici, fondò l’allora Sci Cai Valle Maira, poi Sci Club Valle Maira, ricoprendo il ruolo di presidente fino al 2001, un anno prima della sua morte. Un vero pilastro Codolini, non solo per quanto riguarda lo sci: di lui, Dronero ricorda anche l’impegno nell’organizzazione e nella collaborazione per manifestazioni podistiche come la “5 Campanili” nonché nel campo del ciclismo.