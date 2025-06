Il Rotary Club Alba si riunisce per la tradizionale festa di inizio estate alle Cantine Piazzo per dare alloggio a chi lavora

Nella serata di martedì 17 giugno, presso le Cantine Piazzo di San Rocco Seno d’Elvio, il Rotary Club Alba ha tenuto la sua consueta festa di inizio estate: questa volta, grazie al generoso aiuto della famiglia Allario-Piazzo, la cena benefica si è tradotta in un service di sostegno di 2.000 euro alla Frati Minori Piemonte Onlus, un’associazione no profit dedicata a portare speranza e supporto ai più poveri e bisognosi. Sul nostro territorio si occupa tra le altre cose di fornire alloggi ai lavoratori temporanei che sono in difficoltà a trovare abitazione e che non riescono a permettersela ai prezzi attuali.

La serata è stata la penultima conviviale del Rotary Club Alba della presidente uscente Gaia Frunzio, che a luglio lascerà il posto alla presidente Incoming Piera Arata.

Un ringraziamento a Franco Allario e alla moglie Marina per la consueta disponibilità e generosità nel mettere a disposizione la suggestiva location delle Cantine Piazzo e l’eccezionale catering di Cantamessa. La serata è stata un’ulteriore occasione di festa per il compleanno della signora Gemma della famiglia Piazzo che ha festeggiato con il club i suoi 90 anni.