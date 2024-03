Donati dall’Avis di Centallo guanti speciali per abbracciare i bimbi della terapia intensiva neonatale

Tre speciali “Guanti Zaky” grandi, morbidi e capaci di simulare l’abbraccio di mamma e papà sono stati donati dall’Avis di Centallo alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

L’idea è di due genitori, donatori di sangue per l’associazione centallese, che, dopo aver vissuto il reparto diretto da Andrea Sannia con il figlio nato prematuro, hanno proposto al Direttivo dell’Avis di acquistare i guanti.

Arrivano direttamente dal Texas, dove ha sede l’azienda dell’ingegnere che, quasi 25 anni fa, l’inventò per il figlio nato prima del termine, per far sentire a lui, e a tutti i piccoli guerrieri che li stanno usando in tutto il mondo, la vicinanza di mamma e papà anche quando i genitori non ci sono. Alla consegna era presente la presidente dell’Avis di Centallo, Maria Angela Serale, e il direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Giuseppe Coletta, che ha ringraziato, a nome dell’Azienda, l’Avis per la donazione.