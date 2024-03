Per l'8 marzo Cisl Cuneo e i pensionati lanciano la campagna "Per non diventare invisibili"

Un posto vuoto per sensibilizzare contro la violenza sulle donne: la campagna "Per non diventare invisibili" coinvolge la Cisl Cuneo e i Pensionati Cisl. La sedia vuota, posizionata nelle 8 sedi Cisl della provincia, simboleggia le vittime di violenza, invitando tutti a occupare simbolicamente un posto nei luoghi pubblici.



Questa iniziativa è promossa dai Pensionati Cisl Piemonte e inizierà venerdì 8 marzo, Festa della Donna, presso la sede provinciale della Cisl a Cuneo. Un'azione concreta per non ignorare mai i segnali della violenza e dare voce a chi non ne ha più.



“Un’iniziativa importante che sosteniamo convintamente insieme agli amici Pensionati Cisl su tutto il territorio provinciale - ha commentato Enrico Solavagione, segretario generale UST Cisl Cuneo - . La violenza di genere va contrastata e nessuno può chiamarsi fuori da questa battaglia che è soprattutto culturale”.