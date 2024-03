A Racconigi si elegge il consiglio comunale dei ragazzi

Il sindaco di Racconigi ha indetto le elezioni per il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che si terranno martedì 9 aprile 2024. Possono candidarsi gli studenti che frequentano le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Muzzone di Racconigi, mentre avranno diritto di voto tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria.

Le operazioni di voto - che premieranno la bontà dei progetti presentati e non i singoli nomi dei ragazzi candidati - e le operazioni scrutinio avverranno il giorno stesso delle elezioni.

In caso di parità di voti sui progetti presentati si procederà ad un turno di ballottaggio martedì 16 aprile 2024.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un organo di partecipazione democratica che permetterà ai giovani di esprimere le proprie idee in modo istituzionale ed organizzato, elaborare proposte e in qualche modo partecipare alla vista politica e amministrativa della loro città.

Le elezioni sono un'occasione importante per i ragazzi di Racconigi per essere protagonisti del futuro della loro città.

"Si tratta di un ottima occasione per i giovani per iniziare a conoscere la propria città e portare alla luce le loro esigenze - commenta infatti il consigliere Elisa Reviglio, che ha fortemente creduto nell’iniziativa investendovi tempo e risorse - tanto quanto sarà utile anche a noi adulti, amministratori ma anche genitori, per andare ad intercettare proprio quelle esigenze e sapervi dare risposte che possano essere utili a fornire un piccolo aiuto alla corretta emancipazione dei nostri adolescenti".