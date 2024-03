"Buon 8 marzo a tutte noi che continueremo a lottare per diritti di tutte le donne in ogni continente"

Buon 8 marzo, Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, buon lavoro! Noi cittadini che l'abbiamo scelta la sosterremo, ha il voto di tante donne e uomini che le hanno dato fiducia e siamo convinti che il coraggio e la determinazione, non possano mancare in questi ruoli a volte pesanti e gravosi.

Sono stata presente in varie occasioni, nel ruolo di uditrice, nel consiglio comunale di Cuneo, in molte occasioni ho ascoltato interventi da parte di consiglieri dell'opposizione che mi hanno molto amareggiata, per il tono poco conciliante e con parole che a volte hanno ferito la mia sensibilità di donna.

In ricordo di tutte le donne che hanno combattuto per la libertà di tutte e di tutti, delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Carta Costituzionale, per le donne che hanno svolto ruoli importanti Presidenti della camera dei deputati, ministre, etc che hanno aperto la strada a tante altre.