A Borgo San Dalmazzo un corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne

L'amministrazione comunale e il Corpo di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con il nucleo Pronto intervento e servizi mirati della Polizia Locale di Cuneo, organizza per la serata di venerdì 22 marzo una lezione di difesa personale rivolta alle donne.



Il corso si terrà presso la palestra comunale di Via Avena dalle 20 alle 22.



Per informazioni sul corso è possibile contattare il seguente numero di telefono 333 4847603.