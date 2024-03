A Savigliano incontro con George sulle relazioni tossiche e l'importanza di amarsi

Un diario «che aiuta a leggersi dentro e ad uscire dalle relazioni tossiche».

In occasione del ricco programma di Marzo Donna – organizzato dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Savigliano – la Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con la Biblioteca Civica “L. Bàccolo”, presenta “Qui puoi sentirti capit*”, di George, alias Giorgio Giuliani.

La presentazione è in programma mercoledì 13 marzo, alle 21, presso la Sala Sant’Agostino.

Dialogheranno con l’autore la direttrice della Biblioteca Civica, Valeria Nigro, e l’educatore Marco Caglieri.

"Si tratta di un incontro – spiegano gli organizzatori – dedicato a chi vuole interrogarsi sui temi delle relazioni tossiche e l’importanza di amarsi".

George, che ha 27 anni e vive a Verona, si sta abilitando per esercitare la professione di psicologo. È molto conosciuto sui social network: conta 410 mila follower su Tik Tok e 73 mila su Instagram. Proprio sui social parla di benessere e salute mentale in modo semplice ed intuitivo, proponendosi di fare divulgazione su temi come il disagio psicologico, la sessualità e le relazioni disfunzionali. Argomenti ancora considerati “sensibili”.

«Qui puoi sentirti capit*» è una breve frase che descrive ciò che George cerca di fare ogni giorno con i suoi video e adesso con questo diario, vedendo quanto sia diffuso tra i giovani il malessere legato al sentirsi incompresi e fragili.

"Spesso – afferma l'autore – si sente dire che siamo la media delle persone che frequentiamo. Non so se sia vero. Però so che il modo in cui ci lasciamo trattare dagli altri dice tanto di noi. Quello che dai a te stess* diventa uno standard, un filtro per le tue relazioni. Inizia subito a costruire il tuo standard: amati. Nessuno lo farà, se prima non lo fai tu".

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione, inviando una mail a info@entemanifestazioni.com.