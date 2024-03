Pezzolato S.p.a. ricerca impiegato/a junior per ufficio amministrativo

Pezzolato Spa, ricerca per inserimento diretto in sede (Envie), neodiplomato/a presso Istituto Tecnico Economico o equivalente.

La risorsa sarà inserita principalmente, ma non esclusivamente, nell’ufficio amministrativo al fine di supportare i colleghi nell’attività quotidiana.

Nel caso in cui le esigenze di servizio lo richiedessero, la risorsa selezionata dovrà essere disponibile, per brevi periodi, a lavorare anche in reception per le attività di accoglienza clienti/fornitori, gestione corrieri e similari.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Diploma superiore a indirizzo economico conseguito recentemente;

• Lingua inglese;

• Flessibilità operativa e voglia di imparare.

Per informazioni e candidature scrivere a: personale@pezzolato.it

Pezzolato S.p.a. opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere. Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.

www.pezzolato.it