Farmaci per il diabete più facilmente accessibili, ecco cosa cambia per il cittadino

Novità legislative per la riorganizzazione della distribuzione dei medicinali secondo la legge di Bilancio 2024: accesso più facile e veloce a farmaci essenziali, soprattutto per i pazienti cronici.

Se n'è parlato in una diretta streaming del Ministero della Salute, giovedì 7 marzo, durante la quale sono intervenuti il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Sottosegretario Marcello Gemmato.

La nuova legge prevede, infatti, una facilitazione dell'accesso direttamente nelle farmacie vicino a casa.

“I primi farmaci ad essere oggetto del cambiamento saranno quelli per il diabete che sono in distribuzione “per conto” – ha spiegato il presidente di Federfarma Piemonte e Cuneo, Massimo Mana -”.

Si tratta di quei farmaci che acquista la Regione e poi li distribuisce alla farmacia dove il cittadino ha fatto richiesta. Deve esserci la richiesta del medico di base e poi il farmacista li ordina e l'arrivo presumibilmente avviene nel giro della mezza giornata successiva. Non sono, quindi, immediatamente disponibili in farmacia.

Ora l'accesso potrebbe cambiare con la nuova legge di bilancio. Entro il 30 di marzo l'AIFA (Associazione italiana del Farmaco) preparerà un elenco dei farmaci che passeranno da “per conto” alla distribuzione convenzionata.

“E' un cambiamento che potrebbe avvenire nei prossimi giorni – ha chiarito Mana - , dopo la decisione di AIFA, prevista approssimativamente per la fine del mese. Per il cittadino diventa più comodo , perchè evita il doppio passaggio.

Lo Stato sta investendo – ha ancora aggiunto Mana - per portare il farmaco sempre più sul territorio. Con la legge finanziaria infatti è stata cambiata la remunerazione delle farmacie, il metodo di calcolo è stato modificato per favorire i passaggi alla distribuzione convenzionata senza aumento di costi per il Sistema Sanitario Nazionale”.

Un passaggio propedeutico alla decisione di far passare i farmaci alla distribuzione convenzionata e quindi disponibile direttamente presso le farmacie.

“Il prossimo passaggio – ha infine concluso il presidente di Federfarma Piemonte e Cuneo – sarà inoltre di trasferire la distribuzione di alcuni farmaci dall'ospedale alle farmacie territoriali”.