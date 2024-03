Gabriele e Andrea Ledda al traguardo del Panda Raid: la gioia dei fratelli di Vignolo

Nemmeno la neve nel deserto li ha fermati.

I due fratelli di Vignolo, Gabriele e Andrea Ledda, hanno chiuso oggi la loro avventura al Panda Raid 2024, alla quale hanno partecipato per la prima volta, non senza emozione e anche un po' di timori, unico equipaggio della provincia di Cuneo.

La loro Panda del 1999, con il numero 345, non li ha traditi, portandoli a compiere gli oltre 2mila chilometri di percorso fino a Mehdia, sull'Atlantico, passando per chilometri di dune e deserti, dove si sono imbattuti anche nella neve. Non ha mai smesso di seguirne le gesta Manuel Aime, meccanico di Cervasca che ha già all'attivo tre edizioni e che ha aiutato i fratelli nei preparativi della vettura.

Al traguardo, a Mehdia, l'immensità dell'oceano e la felicità di aver realizzato un sogno. I due fratelli Ledda hanno vissuto questo viaggio insieme, condividendo un'avventura bellissima e unica, attraverso paesaggi incredibili e stellate infinite.

Domani prenderanno il traghetto che li porterà in Spagna e poi, da lì, il rientro in Granda.