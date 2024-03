Addio a suor Emma Mossio: aveva compiuto 100 anni il 12 novembre

Sabato 9 marzo è mancata ad Alba Emma Beatrice Mossio, suora della famiglia paolina albese, che lo scorso 12 novembre aveva compiuto 100 anni. Nata a Bosia, aveva vissuto per 64 anni in Inghilterra, portando servizio tra Langley nel Northumberland, nord-est del paese, Londra, Birmingham, Liverpool e anche in Scozia, nella città di Glasgow, tornando in Italia ogni anno, senza dimenticare mai le sue origini langarole.

Di lei scrive con affetto suor Anna Parenzan, superiora generale delle Figlie di San Paolo: "Da vera paolina, si aggrappava all’essenziale e non cercava nulla per sé. Fino alla fine è stata nella comunità di Langley una presenza preziosa, una testimone autentica, un’archivista scrupolosa. La sua saggezza e adesione al volere del Signore si sono manifestate anche in occasione del rientro in Italia, nel maggio 2019. Aveva accolto nella pace e con infinita gratitudine il ritorno nella sua terra, nella comunità che visitava ogni anno durante le vacanze, accanto a quella chiesa del Divin Maestro che lei stessa aveva aiutato a costruire. Nello scorso mese di novembre aveva festeggiato, circondata dall’affetto dei propri cari, l’anno centenario".

I funerali si svolgeranno domani, martedì 12 marzo, nella parrocchia del Divin Maestro ad Alba, alle ore 15.