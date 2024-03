Chiude con oltre seimila visitatori per la mostra "L'altra metà della donna nell'arte" a Busca

Ieri ha chiuso i battenti la mostra a Casa Francotto "L'altra metà della donna nell'arte", curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella.

Da oggi i capolavori di Artemisia Gentileschi, di Marina Abramovic e delle altre 70 artiste ritorneranno ai prestatori lasciando libere le sale di Casa Francotto.

Un bilancio molto positivo che ha superato complessivamente i 6500 visitatori. Ieri, ultimo giorno, oltre 150 visitatori hanno ancora affollato le sale. Hanno funzionato l'accordo con abbonamento musei, la didattica nelle scuole, gli incontri tematici Le muse sapienti e gli abbinamenti con il territorio

Proprio su quest'ultimo appuntamento ci sarà domenica 17 marzo un’ appendice. Visto il maltempo degli ultimi due week end che ne ha impedito lo svolgimento e le numerose richieste pervenute verranno organizzate domenica 17 marzo le visite alle cave di alabastro con guida naturalistica.

L'escursione partirà da Casa Francotto dove sarà possibile acquistare il biglietto a 8 euro, mentre per i possessori della tessera abbonamento musei l'iniziativa costerà 5 euro. Per prenotazioni e info Casa Francotto 371 5420603.

"Siamo davvero felici - dice il sindaco Marco Gallo- di aver portato a Busca capolavori straordinari di oltre 40 prestatori e una decina di musei italiani. Abbiamo cercato di dimostrare che l'arte e la cultura servono per valorizzare il nostro territorio e sono un valore aggiunto per la nostra economia. Il Comune di Busca tre anni fa ha creduto in questo progetto insieme alla Città di Cherasco e siamo riusciti a far conoscere la nostra città anche per questi eventi di grande richiamo. Un successo che vogliamo condividere con gli sponsor le fondazioni bancarie e tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa. Ringrazio i curatori, i volontari e tutto lo staff di Casa Francotto che in questi sei mesi ha lavorato per accogliere i visitatori e presentare un evento espositivo che rimarrà nella storia cultural della città".

Sono ancora disponibili alcuni folder con l'annullo filatelico dell’otto marzo della mostra contenente due cartoline. Chi fosse interessato può contattare Casa Francotto info@casafrancotto.it