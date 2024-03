Cuneo, da domani il cantiere per la messa in sicurezza di via Bongioanni

I lavori prevedono una serie di interventi. Verrà risistemato il percorso pedonale, oggi marciapiede sterrato, e quello ciclabile, realizzandoli su un piano rialzato di circa 15 cm rispetto al manto stradale.



Verranno risistemati gli attraversamenti pedonali: in via Vecchia di Borgo sarà realizzato un attraversamento rialzato per moderare la velocità prima dell’incrocio con via Riberi. Sarà spostato l’attraversamento pedonale che congiunge i giardini Nini Rosso con la Pinetina e l’edificio dell’Asl, creando un allargamento del marciapiede, lato parcheggi, per metterlo in sicurezza. Anche su via Riberi è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.



I lavori permetteranno infine il miglioramento della rete di raccolta acque meteoriche nell’area interessata dai lavori e sarà implementata l’illuminazione pubblica sul marciapiede.



I lavori, aggiudicati dall’impresa Ramero Domenico di Cuneo, dureranno al massimo sei mesi e avranno un costo di 76.000 euro (oltre iva e oneri di fondi comunali).



Così l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino: “Questo intervento unisce la sicurezza stradale alla ciclabilità. Andiamo infatti a migliorare la rete ciclabile, sistemando un tratto ad oggi esistente ma non adeguato, che però è molto importante per collegare il quartiere Donatello con il centro città. Unitamente, si interviene con misure per ridurre la velocità di percorrenza delle auto, mettendo in sicurezza l’incrocio, così come richiesto dal Comitato di Quartiere”.