In duemila a Busca per il concorso canoro "In coro per un sogno"

Da lunedì 18 a venerdì 22 di marzo si svolgerà a Busca la settima edizione del Concorso canoro internazionale per scuole primarie “In coro per un sogno Città di Busca”.

La città ancora una volta ospiterà un grande evento, che di edizione in edizione, si qualifica sempre di più.

“Il Comune ha sostenuto con grande convinzione – dice il sindaco Marco Gallo - questa splendida iniziativa fin dalla prima edizione. Si tratta di un impegno notevole, sottolineato dal numero di persone, ben oltre duemila, che ci si appresta ad ospitare per questa prossima settima edizione, la quale permette di confermare Busca come piccola capitale dell’educazione alla musica. Tutto ciò grazie allo spirito di impresa della scuola pubblica, del dirigente Davide Martini e degli insegnanti e anche grazie agli imprenditori privati locali, agli enti, alle fondazioni che fanno da sponsor e pe merito anche dei tanti singoli cittadini impegnati come volontari nelle associazioni che aiutano nell’organizzazione”.



“Il nostro obiettivo – aggiungono gli organizzatori, un gruppo di insegnanti e genitori composto da Nadia Torino, Paola Eandi, Paola Oberto, Giulio Mellano, Carlotta Ballatore, Ornella Melonie dalla consigliera comunale Chiara Giusiano – è dare vita ad uno spettacolo che mette al centro, per una settimana, il cuore e il sogno con protagonisti gli adulti di domani”.



Faranno parte della kermesse lo spettacolo e in più dei laboratori itineranti, con la presenza di artisti, di musicisti e di operatori de’ La fabbrica dei Suoni.



Alla rassegna sono iscritti 27 cori e al Concorso 16. Circa duemila bambini provenienti dalla provincia (Verzuolo, Saluzzo, Mondovì, Manta, Caraglio, Beinette, Cuneo, Bernezzo, Canale d’Alba, Dronero, Villar, Pratavecchia, Tarantasca, Prazzo, …), al Piemonte(Torino, Biella Rivoli, Pinerolo, Monferrato), da altre regioni (Milano, Rivalta sul Mincio, Lecco, Fano) e dall’estero (Slovenia, Croazia).



Durante ogni giornata i cori seguiranno due laboratori espressivo-musicali dislocati in postazioni diverse nella città: il Teatro Civico, l’aula magna del Palazzo della Musica, la sede delle scuole primarie in via Carletto Michelis, la sala Incontri Porta santa Maria. Ci sarà poi un momento comune di danza e di allegria in piazza della Rossa (tempo permettendo) con il mago Arturo. E infine le esibizioni dei cori sul palco del cinema Lux.



Durante le serate del 21 e del 22 marzo, ossia le due serate di Concorso, saranno proclamati da una giuria di esperti i 3 cori vincitori che si aggiudicheranno borse di studio del valore di 1000 euro, 500 euro e 200 euro. In più ci saranno dei premi speciali assegnati da La Fabbrica dei Suoni e dall’associazione Cori piemontesi.



Le esibizioni di tutte le giornate saranno riprese e mandate in diretta streaming sulla pagina Youtube di Cuneodice. A presentare la manifestazione ci saranno Giangi Giordano, Carola Berardo, Omar Ramero, Giulia Brenna e Barbara Grassini.



L’iniziativa è organizzata dall’Istituto comprensivo di Busca in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e con il Comune, e grazie ai contributi della Città, di alcune imprese buschesi e non, del Lions Club Busca e Valli, dei Bacini imbriferi montani, delle Banche presenti sul territorio, della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo , e con il supporto di tanti volontari e di associazioni: Avis sez. Busca, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, S.A.I, Oratorio parrocchiale, Associazione Oggi e domani, Istituto musicale Vivaldi.