Anche a Ceva è corsa al passaporto: oltre 500 persone per l'open day

Sono circa 500 le persone che oggi, lunedì 11 marzo, fin dalle prime ore della mattina si sono messe in coda fuori dalla sede dell'ufficio passaporti di Ceva per l'open day dedicato al rilascio dei passaporti.

Le operazioni, sono state effettuate a partire dalle 7, con più di un'ora di anticipo rispetto al previsto, in modo da agevolare il più possibile l'iter.

Alla fine della mattinata sono state oltre 120 le pratiche acquisite per i residenti nel Cebano e nel Monregalese, mentre sono state effettuate altre 400 prenotazioni per i mesi di aprile e maggio.

Una giornata “riservata” ai residenti in provincia proposta contemporaneamente anche presso gli sportelli di Cuneo e Bra proposta, come lo scorso anno, per tamponare la critica situazione che si trova a dover affrontare chi deve prenotare il rinnovo o il rilascio del passaporto.

Si conferma ottima l’organizzazione da parte della sede cebana della Questura, che ha garantito una gestione rapida ed efficiente per il disbrigo delle pratiche, risolvendo le problematiche relative alla procedura di prenotazione sulla piattaforma online.