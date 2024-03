Successo a Roma per la nuova start-up di due giovani saluzzesi

Due giovani saluzzesi, Sebastiano Andreis e Simone Alberto, hanno presentato a Roma, all’evento organizzato da Ventive Group, davanti a una platea di duecento investitori nazionali e internazionali, la loro startup innovativa "Nano i-Tech", fondata lo scorso anno.

“È arrivato il momento di lanciare il nostro servizio per testarne la scalabilità e sostenibilità sul mercato italiano e internazionale, soprattutto dopo che nei mesi passati siamo stati avvicinati da compagnie assicurative e broker internazionali che hanno voluto conoscere meglio il nostro progetto. Siamo pronti ad aprirci anche a fondi di investimento, venture capitale e investitori privati, ma soprattutto vogliamo dare la possibilità a Saluzzo di entrare nei radar dell’Insurtech e dell’innovazione in campo assicurativo e finanziario".

Per la neo impresa, dopo il successo ottenuto a fine 2023 all’Italian Tech Week, a Torino, è un’ulteriore conferma della bontà e credibilità del progetto, che punta a eliminare la burocrazia dalla gestione assicurativa.

"Abbiamo da poco chiuso un accordo di investimento con Digital Magics, un veicolo di investimento diretto di Cassa Depositi e Prestiti ed a seguito dell’ingresso all’interno del Network di Microsoft, ci prepariamo al primo vero aumento di capitale pre-seed che si aggirerà attorno ai 300.000 euro.

Questo investimento ci permetterà di lanciare sul mercato il nostro spin off (progetto tecnologico principale) “ilmiobrokerassicurativo.it” che darà un nuovo taglio alla gestione assicurativa per piccole e medie imprese, liberi professionisti, freelance e imprese come le nostre, in Italia ed Europa. L’operazione è la prima nella provincia di Cuneo, visto che siamo la prima startup innovativa ad aver concluso un accordo d’investimento di questo genere, con una impresa statale”.

"La startup ha riscosso avuto successo nella capitale – dicono i due fondatori –: "Abbiamo ricevuto diverse offerte di investimento e collaborazione anche con realtà al di fuori del settore assicurativo. Come startup siamo stati avvicinati da diversi investitori saluzzesi sia aziende che privati che hanno approfondito il progetto e per le quali ci potrebbero essere delle opportunità tecnologiche/commerciali".

IL LORO SOGNO

"Sogniamo che Saluzzo possa avere un centro legato all’innovazione (magari sostenuto dalle numerose multinazionali che ci vi sono) per permettere la nascita di altre realtà come la nostra, e che diano spinta all’ecosistema saluzzese per poter guardare anche a mercati che vanno al di là di quelli legati alla filiera ortofrutticola".