Nuovo logo per l'istituto comprensivo di San Michele Mondovì all'insegna dell'unità e della creatività

"Il suo contributo - dicono dall'istituto comprensivo - non è stato solo un'espressione artistica ma un simbolo che cattura l'essenza dell'unità, della collaborazione e dell'istruzione. Il logo proposto è una composizione armoniosa divisa in tre tasselli di puzzle, racchiude in sé i valori e gli ideali della scuola. Inoltre, il design si arricchisce della rappresentazione di montagne, un fiume e un santuario stilizzato, elementi che alludono agli ambienti in cui si trovano i vari plessi scolastici situati a San Michele, Serra Pamparato e Vicoforte, avvolti dal nome dell'Istituto in un abbraccio simbolico di tutti gli aspetti che compongono l'identità della scuola".

Un simbolo di unità e amicizia, arricchito da un libro aperto da cui volano farfalle, metafora dell'istruzione come forza che eleva gli studenti verso nuove conoscenze e orizzonti.