Dopo le ultime nevicate, il pericolo valanghe sarà di grado 3-Marcato

Nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, al di sopra dei 2700 m circa, il pericolo valanghe sarà di grado 3-Marcato in una scala che va da 1 a 5.

Localmente verrà raggiunto il grado di pericolo 4 "forte". Con il rialzo termico diurno, sono possibili numerose valanghe umide di neve a debole coesione, a livello isolato anche di grandi dimensioni. Con neve fresca e vento in parte moderato proveniente da nord ovest, in quota si formeranno accumuli di neve ventata instabili.

La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Ciò soprattutto ad alta quota e in alta montagna. Per le escursioni con gli sci e le racchette da neve, le condizioni sono pericolose, soprattutto sui pendii molto ripidi e alle basi di pareti rocciose.