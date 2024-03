Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Ognissanti

Per lavori di montaggio di una passerella di collegamento tra gli edifici della Ferrero, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Pietro Ferrero e via Giovanni Ferrero, dalle ore 19.30 del 21 marzo alle ore 6.00 del 30 marzo.

È istituito inoltre l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via P. Ferrero n. 25 e diretti verso il centro città. Verrà rimosso a tal fine lo spartitraffico centrale di via Ognissanti in modo tale da consentire la manovra.