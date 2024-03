Concluso con lo chef Enrico Crippa il progetto di ricerca "Maternità e nutrizione" per le future mamme dell'AslCn2

Enrico Crippa, chef pluristellato di “Piazza Duomo” ad Alba, ieri, martedì 12 marzo, è stato docente d’eccezione per una sessione speciale di show cooking destinata alle future mamme che hanno partecipato al Progetto di Ricerca Ma.Nu Maternità e Nutrizione, condotto dalla Struttura di Nutrizione Clinica dell’ASL CN2 in collaborazione con la Struttura di Ostetricia e Ginecologia, con la Fondazione Ospedale Alba-Bra, con il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino.

L’evento arriva come momento conclusivo di uno dei percorsi offerti alle gestanti arruolate per la ricerca del progetto Ma.Nu, avviato nel quadro del più ampio progetto “ABCibi –Dall’Ospedale al Territorio”, promosso dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra con l’ASL CN2 e realizzato grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla collaborazione della Regione Piemonte e al cofinanziamento della Fondazione CRT.

Quello di ieri è stato l’ultimo di una serie di incontri per 10 future mamme. In totale il progetto ha coinvolto oltre 200 donne in gravidanza, per una attività pratica che ha superato i 14 mesi. Le lezioni, che hanno avuto come docenti di eccellenza gli chef del nostro territorio, erano rivolte a gruppi da 5 o 10 donne, con lo scopo di formare alle buone pratiche di cucina in un concetto di ricerca. Ogni particolarità e ogni avvenimento è stato (e sarà) misurato; i dati verranno confrontati con quelli delle gestanti che non hanno frequentato il corso per andare così a valutare quanto e come una buona alimentazione possa incidere sulla qualità della gravidanza.