Agenzia viaggi di Cuneo, il difensore della titolare: "Il fondo di garanzia c'è, serve un po' di pazienza"

Sta inquadrando la posizione della sua assistita, l'avvocato Gian Maria Dalmasso, al quale si è rivolta Valentina Gazzera, la titolare dell'agenzia di viaggi cuneese finita nella bufera, anche mediatica, per i numerosi viaggi pagati dai clienti ma, in realtà, mai prenotati.

Il legale sta cercando di capire come e in che misura potrà intervenire la Società consortile a responsabilità limitata FONDO VACANZE FELICI, al quale l'agenzia cuneese Viaggi & Emozioni risulta associata.

Dal 2016 ogni operatore turistico è obbligato a dotarsi di una garanzia privata, che può assumere la forma di una polizza assicurativa o di adesione a un fondo mutualistico. L'agenzia cuneese, conferma il legale, da questo punto di vista è in regola.

Si tratta di un fondo di garanzia che interviene quando un’agenzia di viaggio o un tour operator diventa insolvente o fallisce, garantendo il rimborso delle somme già pagate e, se necessario, il rientro dei clienti che si trovano all’estero. Si tratta di una protezione prevista dalla normativa europea e recepita in Italia attraverso il Codice del Turismo.

"Bisognerà capire in che modo e con quali criteri potrà intervenire", commenta Dalmasso.

Non entra nel merito di dove possano essere finiti i soldi. Ci sono ancora molti elementi da chiarire e circostanze da dipanare.

"Sul piano civilistico, quella del fondo credo sia l'unica strada percorribile, perché la mia assistita non ha risorse proprie per far fronte ai debiti accumulati. Sul fronte penale, so che ci sono state delle querele, ma al momento non abbiamo alcuna comunicazione di indagini o di ipotesi di reato. Credo che la situazione sia molto spiacevole per tutti. Per i tanti clienti che si sono rivolti all'agenzia e che hanno perso soldi e viaggi e per Valentina Gazzera, persona conosciuta e stimata, mamma di due bambini. Serve un po' di pazienza. Querelare, in questa fase, ha poco senso. La volontà è quella di trovare una soluzione", conclude.

Nel frattempo, le vetrine dell'agenzia sono state oscurate: C'è solo un invito a mandare una mail all'agenzia per ulteriori informazioni.