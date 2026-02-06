 / Attualità

Attualità | 06 febbraio 2026, 15:10

Viabilità e sicurezza: vertice a Salmour con la Provincia per l’analisi del nuovo regolamento sui rialzamenti stradali

La riunione dello scorso 4 febbraio ha posto le basi dell’intervento: saranno ridotte le velocità sui tratti urbani delle strade provinciali di Bene Vagienna, Cherasco, Genola, Narzole, Sant’Albano, Lequio Tanaro e Salmour

Lo scorso 4 febbraio vertice in Comune a Salmour fra i sindaci di Bene Vagienna, Cherasco, Genola, Narzole, Sant'Albano, Lequio Tanaro e la stessa Salmour, per incontrare i consiglieri provinciali Pietro Danna, Roberto Baldi e Simone Manzone (assente giustificato, invece, il consigliere Massimo Antoniotti) per discutere su un tema migliorativo in termini di sicurezza della viabilità.

L'incontro, tenutosi su proposta del sindaco Roberto Salvatore, ha permesso di analizzare il nuovo regolamento provinciale sui rialzamenti stradali, al fine di ridurre la velocità nei tratti urbani delle strade di proprietà della Provincia. 

I vari sindaci coinvolti hanno manifestazione profondo interesse per l’iniziativa. – ha commentato per l’occasione il primo cittadino - La stessa Salmour si è detta disposta a valutare l'intervento nel tratto tra la scuola e la chiesa. Un sincero ringraziamento ai consiglieri provinciali per la loro disponibilità ma soprattutto per il buon lavoro che stanno svolgendo insieme al presidente Luca Robaldo”.

Cristiano Sabre

