Cordoglio a Saluzzo per la morte di “Lino” Forgia, uomo e imprenditore di fede

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Mattia Forgia ”Lino”. Era una persona molto conosciuta e stimata in vari ambiti: da quello professionale a quello clericale.

Insieme ai figli Aurelio e Alberto aveva aperto nel 1997 la Forgia Serramenti, prima nel laboratorio sotto casa, in via Santa Caterina poi, dal 2020, in via Circonvallazione, nell’ex capannone Olivero.

Ma era molto conosciuto anche per l’attività precedente: l’azienda specializzata nella realizzazione di cassette per la frutta “Forgia Fratelli imballaggi” che è stata per tanti anni in via Fratelli Pistoi e in seguito, negli anni ‘90 a Torre San Giorgio.

Era sposato con Natalina: a Saluzzo erano il ritratto di una coppia innamorata da 57 anni, con 5 figli e 13 nipoti.

Fu uno dei primi in città ad aderire alla spiritualità del Movimento dei focolari, ufficialmente Opera di Maria, di cui è stato uno dei divulgatori appassionati.

Da più parti stanno arrivando messaggi di cordoglio e rappresentanti del Movimento internazionale sono attesi per il funerale.

“Era una persona molto vera - ricorda il figlio Alberto - ha vissuto una fede molto concreta che ha trasmesso ai figli e nipoti. Lo ringraziamo. E’ stato un imprenditore con grandi valori cristiani, valori che ha incarnato anche nel suo vivere la politica ( è stato consigliere comunale) come nel suo impegno sociale. Sognava una politica non legata ai partiti, ma una politica fatta di valori".

Era un grande appassionato del Toro. La sua "fede granata" allo stadio lo trasformava in un tifoso scatenato, ricorda il figlio con il sorriso.

Forte era anche il legame con gli Alpini, che lo pensano con affetto.

Lascia la moglie Natalina, i figli Aurelio e Alberto, Emanuele, Silvana e Maria Chiara con le loro famiglie.

Stasera mercoledì 13 marzo, alle 18, in cattedrale a Saluzzo il rosario. Sempre in cattedrale, domani giovedì 14 marzo alle 10,15 si svolgeranno i funerali.