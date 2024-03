Sei persone indagate per la morte di Fabio Einaudi, spentosi al "Santa Croce" nelle ore successive a un intervento chiururgico

È stato fissato per questo venerdì, 15 marzo, il conferimento dell’incarico ai due dirigenti medici – Alessandro Marchesi, in forze presso la Medicina Legale dell’Asl Città di Torino, e Massimo Pasquale, urologo all’ospedale "Maria Vittoria" di Torino – chiamati come consulenti dalla Procura della Repubblica di Cuneo per accertare le cause del decesso di Fabio Einaudi, avvenuto il 6 marzo scorso all’Ospedale "Santa Croce" di Cuneo, nelle ore successive a un intervento chirurgico cui il 44enne cuneese si era sottoposto, prima di venire ricoverato nel reparto urologia .

I due consulenti nominati dal pubblico ministero Alessia Rosati, titolare dell’indagine aperta sul caso, saranno chiamati ad accertare a seguito di autopsia le cause del decesso e, in particolare, se la morte del paziente possa ritenersi essere stata cagionata dall’intervento chirurgico a cui si era sottoposto. La Procura è infatti chiamata a far luce su eventuali responsabilità dei sanitari che quel giorno parteciparono all’intervento. Sono sei in questo senso i soggetti iscritti nel registro del Tribunale di Cuneo, indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Nelle prossime ore sono attese anche le nomine dei consulenti delle difese.

Impiegato come alla Eurofins Chemical Control, laboratorio chimico di Madonna dell’Olmo, Fabio Einaudi era originario di Confreria. Diplomato all’Itis "Delpozzo", era anche uno sportivo e grande appassionato di bicicletta con alle spalle partecipazioni alla Granfondo “La Fausto Coppi”.

Sposato con la dottoressa Agnese Eleonora Beltramo, pediatra molto conosciuta nel Cuneese, lascia le figliolette Aurora e Cecilia, di appena 6 e 3 anni, il padre Giovanni e la sorella Romina.

Per le esequie si attenderà il via libera del magistrato una volta effettuato l’accertamento autoptico necessario a stabilire l’esatta causa del decesso, l’eventuale nesso causale con l’intervento chirurgico subito e l’avvenuto rispetto, da parte dei sanitari, delle linee guida prescritte dalla miglior scienza medica per il tipo di intervento effettuato.