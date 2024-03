Tarantasca, modifiche al Piano Regolatore approvate in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Tarantasca riunitosi nella serata di martedì 12 marzo ha visto trattare alcuni punti importanti all’ordine del giorno. Il principale punto trattato è stato l’approvazione del progetto preliminare della 17^ variante parziale al Piano Regolatore.



La Variante allo strumento urbanistico comunale ha interessato lo spostamento di alcune aree edificabili del concentrico: alcuni terreni sono stati tolti dalle aree fabbricabili mentre altri terreni lo sono diventati, al fine di venire incontro alle richieste ed esigenze dei cittadini. Nella Frazione di San Chiaffredo alcune aree precedentemente previste come zone commerciali sono state trasformate in residenziali. Sono inoltre stati inseriti degli aumenti di superficie per i locali accessori (autorimesse e depositi a servizio delle abitazioni) per alcune specifiche aree di Piano Regolatore.



Altri due importanti punti messi al voto sono rappresentati da una ratifica di una Delibera di Giunta di Variazione di Bilancio e una seconda Variazione di Bilancio. Temi molto importanti che riguardano due fondi PNRR che il Comune di Tarantasca ha beneficiato per l’innovazione e l’ampliamento dei servizi digitali degli uffici e dei servizi ai cittadini, del cloud e del sistema PagoPa.



Un intervento di notevole importanza di cui si è accolto il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano sarà la riqualificazione del campetto da tennis presente negli impianti sportivi di Tarantasca in Via Pino Isasca. È in previsione la realizzazione di un campetto multifunzionale che possa permettere a tutti di poter praticare più sport (tennis, pallavolo e calcetto) con l’installazione di una pavimentazione di un materiale versatile e la predisposizione di una struttura polifunzionale.