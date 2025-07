Busca partecipa al bando Starter della Compagnia di San Paolo con il progetto “Non ci sono più le mezze stagioni”

Il Comune di Busca ha deliberato di aderire al bando Starter promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, intitolato “Cultura e creatività per la sfida ambientale”, che sostiene progetti culturali innovativi volti a sensibilizzare sulle grandi sfide ambientali contemporanee. La partecipazione avverrà in sinergia con i Comuni di Dronero e Caraglio e il Centro Studi Cultura e Territorio APS, individuato come capofila del progetto “Non ci sono più le mezze stagioni”.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione che regola la collaborazione tra le parti, prevedendo l’avvio delle attività a partire da ottobre 2025 con azioni pubbliche fino a marzo 2027. Il progetto, in caso di ammissione al finanziamento, potrà contare su un contributo massimo di 65.000 euro dalla Fondazione, che coprirà fino al 70% dei costi complessivi, mentre il Comune di Busca si impegna a un cofinanziamento minimo del 30%, pari a 3.000 euro, oltre alla messa a disposizione di spazi e location per un valore di circa 1.000 euro.

L’iniziativa punta a promuovere la produzione creativa e artistica, soprattutto giovanile, e processi culturali innovativi per affrontare temi cruciali come il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, rafforzando la collaborazione territoriale e valorizzando le risorse culturali locali.

La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 15 luglio 2025, con l’obiettivo di consolidare un percorso culturale condiviso e di impatto sul territorio.