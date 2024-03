Alla guida senza aver mai preso la patente: La Polizia locale di La Morra ferma un 22enne

Nella mattinata del 12 marzo una pattuglia del Comando di Polizia Locale di La Morra, impegnata ad eseguire un posto di controllo sulla Strada Provinciale nr.7, fermava un’autovettura alla cui guida vi era un ragazzo di 22 anni, che a seguito di controlli risultava sia con precedenti di Polizia che sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita.



Gli Operatori, oltre ad elevare le sanzioni previste provvedevano a porre sotto fermo il veicolo allo scopo di impedire il protrarsi della circolazione.



Il Comando di Polizia Locale coglie l’occasione per informare che guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente, in violazione dell’art.116 del Codice della Strada comporta usa sanzione ammnistrativa che va dai 5.000 ai 30.000 euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.



C’è da evidenziare, inoltre, che in caso di recidiva si sarà sottoposti ad una misura penale, in quanto: chi è colto due volte in un biennio al volante con una patente revocata, mai conseguita o non rinnovata per mancanza di requisiti fisici sarà punito con l’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo. Nel caso, poi, in cui il soggetto che guida senza patente, sia essa sospesa o revocata, fosse già sottoposto a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, la pena aumenta e l’arresto può andare dai sei mesi ai tre anni.



“Nell’attività di vigilanza e di monitoraggio sul territorio si rilevano purtroppo violazioni e irregolarità che possono avere conseguenze importanti. Il rispetto delle regole è alla base di una convivenza civile e rispettosa” commenta il sindaco Marialuisa Ascheri.