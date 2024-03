Ad Alba Pietro Morello apre la rassegna "Oltre la Musica"

Mercoledì 27 marzo alle ore 21 ad Alba presso Circo Parco Tanaro, Pietro Morello, artista e creator italiano con oltre 4 milioni di follower sui social, inaugura con uno showcase di pianoforte, monologhi e interazione con il pubblico la rassegna “Oltre la Musica", format ideato dal gruppo di giovani che hanno preso parte al progetto La Generazione delle Idee, promosso a partire dal 2023 dalla Fondazione CRC.



La serata del 27 marzo, organizzata in collaborazione con Collisioni, sarà suddivisa in due parti: alle 21,15 Pietro Morello attraverso i suoi racconti e il pianoforte porterà gli spettatori nel suo mondo, facendoli immergere nelle sue storie e nel suo rapporto con la musica. ella seconda parte della serata il tendone di Circo Panaro Tanaro diventerà teatro di un Silent Party: tre DJ – dj NCL di Alba, dj Gio Exe di Cuneo e dj Bertaina di Mondovì – si sfideranno suonando in contemporanea. Gli spettatori potranno scegliere, indossando cuffie wireless, quale artista ascoltare, secondo i loro gusti musicali.



La partecipazione alla serata è gratuita, l’iscrizione è necessaria tramite il link disponibile sul sito della Fondazione CRC.

Il progetto "Oltre la Musica"

"Oltre la Musica" è il format ideato dai partecipanti al progetto La generazione delle idee: l’obiettivo è promuovere un uso consapevole della musica e del suo potere aggregativo, in linea con la sfida "+Comunità" individuata all’interno del Piano Pluriennale 2021-2024 di Fondazione CRC. La rassegna "Oltre la Musica" è pensata per esplorare il ruolo della musica nella vita quotidiana delle persone: i prossimi eventi, previsti entro l’estate, avranno luogo negli spazi recuperati e messi a disposizione delle comunità attraverso il bando Spazi Giovani della Fondazione CRC.

La Generazione delle Idee

Il progetto La generazione delle idee è promosso dalla Fondazione CRC a partire dal 2023 con l’obiettivo di coinvolgere i giovani della provincia di Cuneo nell’attività dell’ente, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla creazione e all’implementazione di iniziative finalizzate a promuovere l’innovazione e lo sviluppo sostenibile della comunità provinciale. Durante la serata del 27 marzo gli interessati potranno candidarsi per entrare a far parte del gruppo de La generazione delle idee.



“L’attenzione alle giovani generazioni è una delle priorità trasversali che la Fondazione CRC ha individuato nell’ultimo Piano Pluriennale e che ha declinato su tutte le iniziative promosse in questi quattro anni” commenta Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC.



“Con il progetto La Generazione delle Idee stiamo lavorando per coinvolgere direttamente i giovani, permettere loro di realizzare iniziative e dare indicazioni utili per le progettualità promosse dalla Fondazione stessa: la serata del 27 marzo rappresenta un momento importante per coinvolgere altri giovani da tutta la provincia”.



“Per il nostro gruppo è stato davvero stimolante cimentarci nella sfida di organizzare un evento così grande: un grazie alla Fondazione CRC che ci ha offerto la possibilità di un’esperienza formativa, che ci ha coinvolto a 360 gradi e che speriamo possa entusiasmare anche il pubblico che parteciperà alla serata” aggiungono i partecipanti del progetto La Generazione delle idee. “La scelta di ospitare Pietro Morello e l’organizzazione dell’intera serata, con il coinvolgimento dei tre dj, vuole evidenziare come la musica non sia un semplice insieme di note, ma qualcosa che può emozionare e curare malattie, un vero e proprio strumento”.