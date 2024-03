Alba, all'ACA una lezione sulla nuova normativa sull'etichettatura dei vini

Il nuovo Regolamento Europeo ha introdotto importanti novità nell’etichettatura dei vini per aggiungere ulteriori elementi di tracciabilità alla filiera vitivinicola.



Per approfondire le modifiche normative è organizzato, mercoledì 27 marzo alle ore 17 presso l’Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3 ad Alba, un incontro informativo alla presenza dei tecnici di settore, che analizzeranno le novità e le soluzioni pratiche, software e gestionali, utilizzabili nei processi produttivi dalle aziende vitivinicole.

Interverranno in qualità di relatori:

Angelo Di Giacomo, consulente vitivinicolo

“Etichettatura dei vini: novità normative ed esempi pratici”

Stefano Dragone, tecnico informatico

“Le soluzioni software per la gestione delle informazioni in etichetta”

“L’etichettatura degli alimenti”.