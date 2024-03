In Granda tira una buona aria: gli sforamenti non superano mai i limiti UE

Vento e meno nebbia

L'anno scorso nella nostra regione si è verificata una riduzione dei giorni di nebbia e un aumento degli episodi di Fohen ( 92 giorni , il numero più alto dal 2000) rispetto alla media degli ultimi vent'anni, che hanno contribuito a creare condizioni favorevoli alla dispersione di inquinanti. L'aria che abbiamo respirato in sintesi è stata più pulita, nonostante sia piovuto poco.

Andando a guardare più nel dettaglio i dati regionali, diffusi questa mattina da Arpa in occasione della presentazione della qualità dell'aria 2023, i livelli più alti di PM10 e PM 2.5 si registrano ovviamente a Torino . Con il picco di 66 sforamenti registrato nella stazione di traffico urbano di Torino-Grassi (erano 98 nel 2022).

Sempre all'interno della Città Metropolitana dato positivo per le stazioni "rurali" di Baldissera-Parco (zero superamenti) e Druento-la Mandria (sei superamenti). Bene anche a Leinì (ACEA) - Grande Torino ha misurato solo 17 sforamenti, in netto calo rispetto ai 33 del 2022.