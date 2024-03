La notte dei pupazzi in biblioteca a Bra: avventure, libri e storie per i peluches dei piccoli lettori

Venerdì 22 marzo la sezione bambini della biblioteca civica di Bra si apre a un’iniziativa speciale: “La notte dei pupazzi”. Nel pomeriggio, bambine e bambini potranno accompagnare personalmente nella struttura di via Guala i loro peluches, pupazzi e giochi e, dopo aver ascoltato insieme una storia, potranno lasciarli in biblioteca, dove vivranno un'insolita avventura notturna tra gli scaffali pieni di libri, per poi tornare a prenderli la mattina di sabato 23 marzo.

Bibliotecarie e bibliotecari si prenderanno cura dei pupazzi perché possano passare una notte allegra e in compagnia: ceneranno tutti insieme e prima della buonanotte visiteranno la biblioteca riservata unicamente a loro, saranno protagonisti di attività di lettura e potranno prendere in prestito un libro da portare a casa ai loro bambini.

Ma non è tutto: le avventure notturne dei pupazzi saranno documentate con tante foto nei momenti salienti. Le esperienze delle ore precedenti saranno raccontate il giorno dopo in biblioteca, al ricongiungimento. L’iniziativa è gratuita. Informazioni e prenotazione obbligatoria esclusivamente telefonicamente allo 0172.413049.