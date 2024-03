Riabilitazione efficace? L’importanza della valutazione funzionale in ReAction®

Nell’ambito della riabilitazione e della prevenzione degli infortuni, l'approccio moderno si fonda sempre più sull'impiego di strumentazioni avanzate e sul lavoro sinergico di team multidisciplinari. In ReAction®, la valutazione in ambito clinico e sportivo consente un'analisi dettagliata delle capacità motorie e funzionali; questi test sono particolarmente significativi in seguito a infortuni o in situazioni di pre/post intervento chirurgico, dove la comprensione accurata delle capacità motorie è fondamentale per pianificare un percorso riabilitativo efficace e personalizzato.

Il centro ReAction® si distingue da anni per l’approccio integrato e multidisciplinare, che unisce le competenze di diverse figure professionali, tra cui il medico ortopedico, che riveste un ruolo chiave nella valutazione delle condizioni cliniche e nella definizione del trattamento. Affiancato da fisioterapisti altamente qualificati, l'obiettivo è riportare il paziente al massimo delle sue capacità fisiche e funzionali. L’osteopatia, i chinesiologi e preparatori atletici arricchiscono ulteriormente l'équipe, apportando competenze specifiche al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

Valutazione. Monitorare nel tempo i progressi del percorso riabilitativo o delle prestazioni atletiche. Prevenzione. Prevenire gli infortuni e/o rischi di recidiva. Cura. Stabilire il miglior trattamento riabilitativo e monitorare il pieno recupero.

In ReAction® la tecnologia BTS Bioengineering consente di applicare i protocolli valutativi in ambito clinico e sportivo, tramite sensori indossabili e sonde elettromiografiche, che quantificano e caratterizzano l’attivazione muscolare e le capacità motorie. L’insieme di dati oggettivi permette di impostare il piano di lavoro personalizzato più efficace per il paziente/atleta evidenziando il beneficio del lavoro svolto.



