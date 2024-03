Scambio giovanile a Brema, opportunità per 4 giovani

È attiva un'opportunità per 4 ragazzi e ragazze, tra i 18 ed i 25 anni, per uno scambio giovanile a Brema. L'iniziativa è promossa dall'associazione “Tycho Tychishe – Piano Piano” (operante nel settore degli Erasmus+, fondata dal saviglianese Lorenzo Biancotti), e vede Oasi Giovani come ente partner per l'Italia. Cinque in tutto sono i Paesi coinvolti: oltre alla nostra nazione vi sono il Portogallo, la Bulgaria, la Georgia e l'Ucraina.

Durante questa esperienza, che ha per titolo “Alter Heroes”, i partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare e condividere storie personali di giovani provenienti da contesti diversi, esplorando le tematiche cruciali legate all'oppressione ed al privilegio. Il periodo in cui si svolgerà lo scambio giovanile è quello dal 1 al 10 giugno.

Le candidature devono essere inviate entro le 12 del 20 marzo. Per informazioni e per candidarsi è possibile contattare il 348.7202776.