La studentessa vicese Sofia Beccaria vince il concorso "Peace poster"

Si è tinto con i colori della pace l'istituto comprensivo di Vicoforte-San Michele che ieri, sabato 16 marzo, ha ospitato la premiazione del concorso "Peace Poster", un'iniziativa promossa dal Lions Club Mondovì Monregalese che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze.

Guidati dalla professoressa di Arte e Immagine Valentina Pirotti, i ragazzi si sono immersi in un percorso artistico incentrato sul tema "Osate sognare", dando vita a opere che esplorano la loro visione di un mondo pacifico. Sensibilità e talento si sono intrecciati nel trattare argomenti di rilevanza globale, dimostrando la capacità dei giovani di essere cittadini del mondo attenti e consapevoli.

Ad essere premiata, con grande emozione, è stata Sofia Beccaria, alunna della classe 3A di Vicoforte. Il suo lavoro, che ha saputo interpretare in modo eccezionale il tema proposto, le è valso il premio locale del Lions Club, consistente in un contributo in denaro di 100 euro e la possibilità di partecipare alla competizione a livello internazionale.

Oltre al riconoscimento individuale, l'evento ha voluto celebrare la creatività e l'impegno dei ragazzi, sottolineando il valore dell'arte come strumento di comunicazione di messaggi universali e di crescita personale.

L'iniziativa ha promosso un momento di riflessione comunitaria sull'importanza della pace e dell'armonia, sia a livello locale che globale, riaffermando il ruolo cruciale di iniziative come il Concorso "Peace Poster" nel coltivare nei giovani il seme di una società più giusta e pacifica.

La cerimonia di premiazione ha assunto un valore ancora maggiore grazie alla presenza di illustri figure istituzionali ed educative: la dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo, il sindaco di Vicoforte Gian Pietro Gasco, l'assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Tarò, la consigliera per l'Istruzione di San Michele Mondovì, Alessandra Rosso, il presidente del Lions Club di Mondovì Federico Bianchino e il professor Antonio Rimedio, presidente della giuria, hanno portato il loro saluto e il loro plauso ai giovani artisti.