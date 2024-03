Elisa Tarasco: “L’Europa è un’opportunità da cogliere per il futuro dell'Italia e del Piemonte”

L'esperienza di due giorni di Elisa Tarasco al Parlamento Europeo a Strasburgo, organizzata dalla sezione di Fratelli d'Italia Cuneo e dal Consigliere Regionale Paolo Bongioanni, ha aperto nuovi orizzonti sulle opportunità che l'Europa offre all'Italia e al Piemonte. In particolare, i fondi comunitari rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita del nostro territorio, a patto che si sia in grado di progettare e gestire correttamente le risorse a disposizione.

Ecco una riflessione di Elisa Tarasco di ritorno dal Parlamento Europeo.

“Ho avuto modo di visitare, lo scorso 11 e 12 marzo, il Parlamento Europeo a Strasburgo.

È stata un’esperienza unica.

L’opportunità di entrare nel Parlamento Europeo, grazie all’organizzazione da parte del gruppo di Fratelli d’Italia Cuneo e del Consigliere Regionale Paolo Bongioanni, mi ha dato la possibilità di scoprire il mondo della politica europea con particolare riferimento alle grandi opportunità che l’Europa mette a disposizione della nostra nazione sotto forma di finanziamenti.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, che abbiamo ascoltato durante il suo intervento in parlamento, ci ha accolti e ci ha riservato un particolare momento di formazione dedicato all’approfondimento del funzionamento del processo legislativo e decisionale comunitario.

In particolare ci sono stati presentati gli strumenti messi a disposizione dal Parlamento Europeo, nello specifico i fondi comunitari.

L’Italia ha ricevuto risorse per 191,5 miliardi di euro da utilizzare nel quinquennio 2021-2026, attraverso l’attuazione del PNRR, di cui circa 50 miliardi sono stati destinati a ‘Progetti in essere’.

Per quanto riguarda i ‘Fondi di coesione territoriale’ 2021/2027, l’accordo di partenariato UE-Italia prevede di destinare circa 42 miliardi dall’Unione Europea al nostro Paese per i seguenti obiettivi: creazione di nuovi posti di lavoro, aumento della competitività, crescita economica sostenibile, modernizzazione del settore pubblico, riduzione delle disparità territoriali con priorità alla transizione verde e digitale dell’Italia e al sostegno delle zone socio-economicamente più fragili e vulnerabili.

Questo per rendere l’idea di quanto dall’Europa si investe verso l’Italia con fondi che si riflettono sulla nostra regione per le programmazioni dei finanziamenti come ad esempio la dotazione a disposizione per Piemonte attraverso il Programma regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Pr FESR) che, per il periodo 2021-2027 ammonta a 1,5 miliardi di euro, e per il Piemonte il Pr FES che per lo stesso periodo ammonta a circa 1,3 miliardi.

Sono del parere che dobbiamo essere assolutamente preparati ad utilizzare queste risorse evitando di sprecarle.

Fondamentale è sicuramente la progettazione da parte degli enti e delle amministrazioni per essere pronti ad aderire ai bandi e per gestire nel migliore dei modi le somme a disposizione.

Dal confronto è emersa la necessità di un supporto sia tecnico specializzato che economico proprio per affrontare le problematiche progettuali e di rendicontazione delle attività”.