A Mondovì i funerali dell’impresario morto dopo la caduta da un tetto

Giunto il nulla osta da parte del magistrato, sono stati fissati per il pomeriggio di domani, martedì 19 marzo, i funerali di Andrea Ferreri, 62 anni, impresario edile di frazione Rifreddo a Mondovì, morto nei giorni scorsi in ospedale a Cuneo per le lesioni rimediate in seguito al grave incidente nel quale era incorso lo scorso 11 marzo, precipitando dal tetto di un’abitazione presso la quale stava lavorando a San Giovanni dei Govoni.

Un fatto sul quale sono in corso i dovuti accertamenti da parte delle autorità. Dalle prime risultanze era risultato che Ferreri, impresario di grande esperienza, molto conosciuto e apprezzato in zona, fosse scivolato mentre stava effettuando un sopralluogo utile a un successivo intervento sull'edificio. Sul posto erano intervenuti il personale sanitario, i Carabinieri e lo Spresal dell'AslCn1. L’uomo era stato elitrasportato all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo, dove si era purtroppo spento giovedì 14 marzo.

L’uomo lascia la moglie Marcolina Ponzo, i figli Oscar con Valentina. Eslia con Vincenzo, Melissa e Christian, Lucia con Adolfo e Jonas, la sorella Caterina e i fratelli Matteo e Giovanni, suocera, cognati, nipoti e pronipoti.

La cerimonia funebre si terrà martedì 19 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Frabosa Soprana. Questa sera, lunedì 18 marzo, in sua memoria verrà invece recitato un rosario di preghiera, alle ore 20 presso l’abitazione dell’uomo in strada di Rifreddo 110.