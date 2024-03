Incidente tra auto e trattore in strada Racconigi a Caramagna Piemonte

Incidente, intorno a mezzogiorno di oggi, in strada Racconigi a Caramagna Piemonte, dove per ragioni in corso di accertamento un'auto è andata a scontrarsi violentemente con un mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale 118, chiamati a prestare le cure del caso ai conducenti dei due mezzi. Con loro, sul posto, è intervenuta anche una squadra di volontari dei Vigili del Fuoco di Racconigi, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Dalle prime ricostruzioni l'auto per evitare il trattore sarebbe uscita fuori strada. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice verde per i dovuti controlli.