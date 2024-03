“Cuore di Padre”: al Don Bosco di Cuneo il documentario Andrés Garrigó in occasione della Festa del papà

Chi è in realtà Giuseppe di Nazareth? In occasione della Festa del Papà, la Sala della Comunità Cinema Don Bosco di Cuneo proporrà domani sera, martedì 19 marzo, alle ore 21 la proiezione del documentario “Cuore di padre” di Andrés Garrigó.

Sulle orme di San Giuseppe, uomo misterioso e per molti attuale. Dopo quasi un anno di ricerche, sono state selezionate testimonianze straordinarie di persone semplici segnate dall'azione del Santo, in un percorso che attraversa l’Europa, arrivando fino in Canada e nelle Filippine.

In Italia, si sofferma all’interno del monastero delle Clarisse a Tuscania, in provincia di Viterbo, dove nel 1871 ebbe luogo una delle apparizioni accompagnata dal miracolo della guarigione di una religiosa, suor Maria Geltrude di Gesù Nazareno, molto devota a San Giuseppe.

Il film "Cuore di padre" si propone di suscitare nei cuori degli spettatori la devozione a San Giuseppe, analizzando sinteticamente tutte le sue virtù principali: castità, prudenza, obbedienza, amore per la povertà e per i poveri, la protezione della famiglia, l'essere speranza degli Infermi e dei moribondi nonché specie protettore della Chiesa. Tutto questo attraverso interviste e testimonianze di persone che hanno provato nella loro storia la presenza di San Giuseppe, ma anche scoprendo santuari, feste e devozioni in suo onore.

Il documentario verrà proiettato al Don Bosco anche la sera del 25 marzo, sempre alle ore 21.