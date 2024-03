“Tommi Wine”: incontro a Dronero con il giovane viticoltore Tommaso Del Negro

Dopo Matteo Tolosano, a Dronero domani sera, martedì 19 marzo, “La Saletta” dell’associazione Prometheus sarà protagonista di un altro interessante incontro: come ospite ci sarà infatti “Tommi Wine”, Tommaso Del Negro, giovane viticoltore della Valle Maira.

Classe 2002 ed originario di Dronero, sta recuperando un vecchio vitigno autoctono in Valle Maira e ha il sogno di produrre nei prossimi anni un metodo classico. Con un sorriso bellissimo, una grande volontà ma soprattutto un entusiasmo che non passa inosservato, Tommaso si racconta:

“Ho frequentato l’Istituto superiore di Verzuolo e durante il periodo degli studi in Agraria ho iniziato a collaborare con un produttore di vino locale. Ho potuto così imparare il mestiere di vigneron e di cantiniere, appassionandomi sempre di più al mondo del vino. Dopo il diploma da Sommelier ed aver lavorato in Borgogna, ho deciso di creare una mia selezione di vini e di cantine, sia italiane sia importando direttamente dalla Francia i prodotti di piccoli vigneron che, a partire dalla vigna, curano ogni dettaglio.”

“Le Storie” è il titolo scelto dall’associazione Prometheus per questo ciclo di incontri organizzati, che inaugura al pubblico l’accogliente spazio creato in via Roma. Gli ospiti sono persone che hanno voglia di condividere le loro esperienze lavorative e di vita, in un dialogo che promuove non soltanto la condivisione ma che desidera essere anche un importante progetto educativo: gli incontri verranno infatti registrati, trascritti e faranno parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.

I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926.