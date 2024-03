Giornata mondiale della sindrome di Down, a Cuneo si presenta un cd con il coro delle voci bianche

Il Centro Down di Cuneo, in collaborazione con il coro delle voci bianche della scuola intercomunale di musica “Luigi Vizio” di Morozzo, presenterà il suo primo album in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down il 21 marzo 2024.

Si tratta di un CD contenente 9 tracce registrate da Ilenia Castagnoli (25 anni, pianoforte) e Alessia Martinengo (25 anni, flauto traverso e pianoforte); insieme a loro, Paolo Ferraris alla chitarra ed il prezioso supporto di Maria Garelli, musicoterapeuta e volontaria presso il centro down di Cuneo.

L’album si caratterizza per la presenza di arrangiamenti di brani classici e contemporanei. In particolare, la decima traccia, “C’è uno strumento” (che ha dato il nome al CD), ha visto la partecipazione del coro di voci bianche della scuola di musica di Morozzo insieme ai ragazzi del gruppo

Il progetto di musicoterapia all’interno del centro è attivo da diversi anni e realizza una proposta di educazione fondata sul dialogo sonoro, utilizzando la musica come strumento per arricchire e donare benessere. Inoltre, ha lo scopo di offrire uno spazio di espressione condiviso, con la presa di contatto con il proprio corpo e l’esplorazione multisensoriale. La musicoterapia stimola e favorisce il canale di comunicazione non verbale più naturale che comprende il ritmo, il suono, la voce e la musica.

La collaborazione con il coro di voci bianche nasce dalla volontà della Martinengo di unire, attraverso i loro tratti comuni, i principi della musicoterapia con quelli della coralità creando un’opportunità di arricchimento e confronto per entrambi i gruppi.

Il coro di voci bianche nasce nel 2022 ed è composto dagli allievi dei corsi di strumento della scuola intercomunale di musica “Luigi Vizio” di Morozzo; esegue prevalentemente musica tradizionale e moderna di diversi paesi (Africa, Inghilterra, Italia) anche collaborando, in diverse occasioni, con la Filarmonica Morozzese

Alla data di uscita sarà possibile prenotare una copia del CD con una donazione al Centro Down

Per la realizzazione di questo CD si ringraziano il direttivo dell’associazione Centro Down di Cuneo e in particolar modo la vicepresidente Renata Ravotti per aver accolto fin da subito con entusiasmo l’idea della registrazione, la Filarmonica Morozzese per aver concesso l’uso gratuito dei locali e l’utilizzo del pianoforte per la registrazione, i genitori e i ragazzi del gruppo di musicoterapia, i coristi della scuola di musica per la loro pazienza e partecipazione alle numerose prove ed il music producer Diego Pelissero per il suo lavoro attento e accurato per la produzione di questo CD.