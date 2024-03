Ceva: si alza il sipario sul "nuovo" teatro Marenco

Ci siamo. Il Teatro Marenco di Ceva è pronto a presentarsi con il suo nuovo look ai cebani e a tutti coloro che lo amano da sempre.



L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 18, con l’evento: “Teatro insieme”, tra ricordi, progetti per il futuro e un’accurata relazione su quelli che sono stati gli interventi ed i lavori svolti, che hanno reso il Teatro Marenco non solo più bello ed accogliente ma anche in grado di affrontare quelle criticità che, inevitabilmente, il tempo che passa ha lasciato sulla struttura. I lavori sono stati realizzati con il contributo di 100 mila euro della Fondazione CRC, deliberato nel 2022 in occasione delle celebrazioni per il suo trentennale.



Per questo sul palco del Marenco mercoledì 20 ci sarà anche Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.



Per quanto riguarda le opere eseguite, sarà l’architetto Marco Cascone - responsabile dell’ufficio tecnico comunale - ad illustrare gli interventi che hanno riguardato soprattutto l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua meteoriche specie dal tetto, bonifica di umidità capillare di risalita, rifacimento degli intonaci esterni e tinteggiature, ripristini delle superfici e della balaustra della terrazza, rifacimento dei locali dedicati ai camerini, ristrutturazione di parte dei serramenti con la loro sostituzione.



A moderare la serata sarà il vice sindaco di Ceva Lorenzo Alliani, che ha seguito i lavori dal punto di vista dell’Amministrazione comunale.



Durante l’evento “Teatro Insieme” si parlerà anche della storia della Bomboniera, come definì il Marenco il famoso comico Macario, che sarà tratteggiata da Paola Scola, giornalista de La Stampa, autrice dell’ultimo libro dedicato al teatro dalle origini all’attualità, scritto nel 2015 in occasione dei 40 anni dal maxi restauro che, curato dal compianto Dado Luciano, restituì il Marenco alla città dopo decenni di degrado.



“Il Teatro Marenco - dice il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - è molto amato non solo dai cebani ma anche da tutti coloro che lo considerano un luogo di cultura, di aggregazione e di divertimento. Per questo siamo certi che “Teatro Insieme “ sarà un evento molto sentito e partecipato. E sarà anche il momento dal quale partiranno gli appuntamenti del Cartellone di questa stagione teatrale. Buon Teatro a tutti”.