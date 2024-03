Esce il nuovo album della cuneese Maria Clotilde Muzio

Esce il nuovo singolo di Maria Clotilde Muzio "Stai qui", canzone inedita realizzata dai musicisti sanremesi Gianluca Boetti e Ferdinando Mongelli

Maria Clotilde Muzio (di Cairo Montenotte ed originaria di Cuneo) è una cantante e soubrette di stimata esperienza. Ha partecipato a svariati concorsi canori e spettacoli teatrali guadagnando sempre premi e riconoscimenti, fra cui: Festival degli artisti 2023, Sanremo Doc, Talenti 5 stelle, Cantaestate e Cantainverno 2023 sotto la guida del d.a. Alex Penna, "I 10 doni della sorte" musical scritto dalla soprano Daniela Tessore e altri spettacoli di vario tipo.

Spiega Maria Clotilde: "Stai qui è un brano dedicato a tutte le mamme che non ci sono più ma che in ogni caso sono sempre presenti e vicine. Appena il maestro Boetti, autore della musica e del testo, mi ha fatto ascoltare al pianoforte le prime note, me ne sono letteralmente innamorata. Ringrazio anche Ferdinando Mongelli per il bellissimo arrangiamento musicale e per le registrazioni al Quick Music di Sanremo. Mi auguro di trasmettere le stesse emozioni forti che ho provato io a coloro che avranno modo di ascoltarmi".

"Stai qui" prenderà parte al Contest "Proposte d'autore 2024" che si terrà a Roma alla fine del mese di agosto prossimo. Al più presto il brano sarà disponibile su tutti gli store digitali, mentre attualmente è già disponibile su YouTube qui: