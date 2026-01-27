Cravanzana: i bimbi della scuola dell'infanzia festeggiano i 106 anni di nonna Olimpia

Una giornata di grande emozione ha animato la scuola dell'infanzia di Cravanzana, che ha rinnovato la tradizione di far visita a nonna Olimpia per celebrarne il 106° compleanno.

I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno portato una torta, fiori e disegni preparati con cura e fantasia. L'accoglienza è stata calda, grazie ad Amen, assistente di Olimpia, e alla nipote Vilma. L

'occasione ha favorito un dialogo autentico tra bimbi e centenaria, ricco di sorrisi, curiosità e gesti significativi. I bambini hanno promesso di tornare presto, magari durante le camminate organizzate dalla scuola sul territorio.

Un incontro che lascia il segno nel cuore dei più piccoli e che testimonia il valore della relazione, della memoria e della cura reciproca, anche attraverso piccoli gesti capaci di creare legami autentici.